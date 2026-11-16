Мобильные офисы Федеральной налоговой службы продолжат работу в Тюменской области во второй половине ноября. Жители региона смогут узнать начисленную сумму имущественных налогов и задолженности, получить разъяснения о порядке оплаты, а также помощь в подключении к личному кабинету налогоплательщика.

УФНС направило жителям области более 770 тысяч сводных налоговых уведомлений. Собственники квартир, домов, автомобилей, земельных участков, гаражей и другого имущества должны заплатить начисленные за 2025 год налоги не позднее 1 декабря 2026 года. Общая сумма имущественных налогов в регионе составляет почти 4,4 млрд рублей.

17 ноября очные консультации пройдут в Юргинском филиале МФЦ и ишимском торговом центре «Мечта» с 10:00 до 12:00, а также в тюменском торговом центре «Изобилие» с 14:00 до 17:00. 18 ноября мобильный офис будет работать в филиале МФЦ на улице Ямской в Тюмени, 19 ноября — в торговом центре «Заречный двор» и Исетском филиале МФЦ, 20 ноября — в тобольском ДК «Речник».

Дополнительные приемы запланированы на 24–26 ноября в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске и Голышманово. Для жителей ряда муниципальных округов организуют консультации по видеосвязи на оборудованных рабочих местах в администрациях.

Сотрудники налоговой службы расскажут об изменениях в порядке начисления и уплаты налогов, проверят наличие задолженности и покажут возможности электронного личного кабинета. Это позволит собственникам заранее уточнить начисления и избежать просрочки после наступления установленного законом срока.