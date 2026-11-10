В Сургуте 23 кошки остались запертыми в квартире после смерти хозяйки

В Сургуте волонтеры пытаются попасть в квартиру на улице Геологической, где после смерти хозяйки остались 23 кошки. Об этом директор АНО «Центр помощи животным» Дарья Нарутто сообщила в мессенджере, передает «Вестник Сургутского района». По ее словам, сын умершей женщины первоначально сам попросил зоозащитников забрать животных. Однако, когда волонтеры приехали, мужчина отказался открывать дверь.

«По имеющейся у нас информации, помещение находится в ужасном антисанитарном состоянии», – рассказала Дарья Нарутто. Активисты не знают, сколько кошек еще живы и есть ли у них доступ к воде и корму. Они не исключают, что в квартире могут находиться тела погибших животных. Волонтеры готовы забрать всех кошек, обеспечить им лечение и найти новых хозяев. В пресс-службе УМВД России по Сургуту сообщили, что полиция проводит проверку.

Ранее siapress.ru писал о другой сургутской квартире, где содержались более 60 кошек. Суд обязал владельцев привести жилье в соответствие с санитарными нормами и предупредил, что в противном случае недвижимость могут продать с торгов.