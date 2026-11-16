Югра заняла 28-е место в рейтинге регионов России по приверженности ЗОЖ

Югра заняла 28-е место среди российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Округ набрал 58 баллов, следует из десятого ежегодного исследования РИА Новости. Рейтинг составили на основе девяти показателей. Аналитики оценивали потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, вовлеченность жителей в занятия физкультурой и спортом, а также долю людей, работающих во вредных или опасных условиях.

Авторы исследования отмечают, что методику рейтинга по сравнению с предыдущим годом расширили и усовершенствовали. Поэтому итоговая позиция региона отражает сразу несколько сторон образа жизни населения, а не только уровень спортивной активности.

Лидерами рейтинга в десятый раз подряд стали регионы Северного Кавказа. Первое место занял Дагестан, второе — Чечня, третье — Ингушетия. В первую пятерку также вошли Кабардино-Балкария и Ставропольский край.

Высокие позиции этих регионов аналитики объяснили небольшими объемами продажи сигарет и потребления алкоголя, значительной долей жителей, занимающихся физкультурой и спортом, а также сравнительно низкой занятостью на производствах с вредными или опасными условиями труда.

Москва расположилась на шестой строчке, Санкт-Петербург — на седьмой. Обе столицы продемонстрировали низкие показатели продажи сигарет и употребления алкоголя в пересчете на одного взрослого жителя, а также высокую вовлеченность населения в занятия спортом.

Последние пять мест заняли Забайкальский край, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край и Хакасия. Их позиции связаны с низкими результатами по большинству показателей, включенных в исследование.

Ранее стало известно, что в Югре более миллиона жителей регулярно занимаются физкультурой и спортом. Кроме того, активный образ жизни ведут более 26% югорчан с инвалидностью.