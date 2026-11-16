Доходы казны Тюменской области составят 253,4 млрд рублей, расходы — более 293 млрд

Депутаты Тюменской областной думы планируют окончательно утвердить бюджет региона на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов 27 ноября. Накануне, 26 ноября, проект главного финансового документа области рассмотрят в первом чтении после ежегодного послания губернатора Александра Моора о положении дел в регионе и перспективах его развития.

Согласно представленным параметрам, в 2027 году доходы областного бюджета должны составить 253 млрд 429 млн рублей, а расходы — 293 млрд 28 млн рублей. Таким образом, запланированный дефицит приближается к 39 млрд 599 млн рублей. В ходе рассмотрения законопроекта показатели еще могут быть скорректированы.

Проект бюджета предусматривает постепенное увеличение как доходной, так и расходной части региональной казны. В 2028 году власти рассчитывают получить 267 млрд 235 млн рублей и направить на расходы 305 млрд 147 млн рублей. В 2029 году доходы запланированы на уровне 281 млрд 266 млн рублей, расходы — 318 млрд 323 млн рублей.

Разница между доходами и расходами, таким образом, сохранится на протяжении всего трехлетнего периода. В 2028 году она составит около 37,9 млрд рублей, в 2029-м — немногим более 37 млрд рублей. Окончательные параметры станут известны после прохождения законопроектом всех чтений в областной думе.