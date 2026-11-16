ГК «Сибпромстрой» продолжает строительство большого храмового комплекса в Новой Москве

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В Филимонковском районе Новой Москвы на строящийся храмовый комплекс в честь великомученика Георгия Победоносца установили купола и кресты. Накануне здесь состоялась торжественная церемония их освящения, которую провел епископ Павлово-Посадский Силуан.

«Строительство храма ‒ это благословение божие тому месту, где храм воздвигается. А особенно когда этот храм посвящен небесному покровителю города. Этот храм большой. Знаменательно, что он строится в Новой Москве, на тех территориях, которые недавно были присоединены к первопристольному граду. И я выражаю надежду и уверенность в том, что в скором времени этот храм откроет свои двери и мы сможем совершить здесь божественную литургию», ‒ отметил управляющий викариатством Новых территорий Москвы, епископ Павлово-Посадский Силуан.

Храмовый комплекс возводится благодаря соучредителям ГК «Сибпромстрой» Николаю Сторожуку и Владимиру Кожаеву, и включает в себя несколько объектов. Помимо большого каменного храма, здесь возводят малый крестильный храм и трехэтажный Дом Причта, в котором разместятся Центр социальной помощи семье и детям, а также Воскресная школа.

Общая площадь зданий превышает четыре тысячи квадратных метров. На территории также предусмотрены условия для маломобильных посетителей, детская игровая площадка и гостевая автостоянка.

«Комплекс развивается как единое целое. Здесь появятся большой храм, крестильный храм, воскресная школа и центр помощи семье и детям. Такие объекты создаются благодаря совместным усилиям строителей, благотворителей, Церкви и прихожан. При этом это один из тех случаев, когда возведение храмовой инфраструктуры намного опережает другое строительство, включая будущую жилую застройку. Именно храмовый комплекс станет главной архитектурной доминантой будущего микрорайона», ‒ подчеркнул депутат Госдумы, советник мэра Москвы и советник Святейшего Патриарха Владимир Ресин.

Для «Сибпромстроя» строительство православных храмов ‒ одно из направлений многолетней благотворительной деятельности. Компания построила или продолжает возводить 25 православных объектов в Югре, Москве, Подмосковье и других регионах. В самом Сургуте при участии застройщика появились, в том числе, храм Георгия Победоносца и Свято-Троицкий кафедральный собор: оба храма освящал Патриарх Кирилл.

Еще один храмовый комплекс Георгия Победоносца компания возвела в деревне Голубое Московской области. Его строили по проекту аналогичного комплекса в Сургуте. Помимо основного храма, там предусмотрели Дом Причта с Воскресной школой и Центром социальной помощи семье и детям.

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