В Сургутской филармонии — новый директор

Новым директором Сургутской филармонии стала Ирина Фокина, ранее почти два десятилетия занимавшаяся организацией филармонической деятельности в Ханты-Мансийске. О назначении сообщила пресс-служба учреждения.

Профессиональная деятельность Фокиной с 2003 года была связана с Концертно-театральным центром «Югра-Классик». Около 19 лет она работала заместителем директора по филармонической деятельности, отвечая за подготовку концертных программ и проведение культурных мероприятий.

Ирина Фокина также работала исполнительным директором XIX и XX Международных фестивалей кинематографических дебютов «Дух огня». Она участвовала в подготовке конкурсной и зрительской программ фестиваля, который собрал фильмы из России, Великобритании, Израиля, Индии, Испании, Китая, Филиппин и других стран.

В качестве руководителя «Югра-Классик» Фокина участвовала в реализации межрегионального проекта «Культурное сотрудничество», в рамках которого коллективы Тюменской области гастролировали в Югре и Ямале. Она также занималась подготовкой программ к юбилею органа центра: в афишу вошли концерты для детской, семейной и взрослой аудитории, а также для ценителей академической музыки.

До нового назначения обязанности директора Сургутской филармонии исполняла заместитель руководителя Лариса Писарева. Она временно возглавила учреждение после того, как в июле 2026 года Константин Лазута ушел с должности по личной инициативе.

Ранее siapress.ru сообщал, что Константин Лазута руководил филармонией с августа 2024 года. Он сменил на этом посту Якова Черняка, который продолжил работу в учреждении в качестве художественного руководителя.