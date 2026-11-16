Спортсмены из Тюменской области завоевали десять медалей за первые три соревновательных дня Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Две новые серебряные награды представители региона получили в биатлонной гонке на дистанции 12,5 километра.

На вторую ступень пьедестала поднялись спортсмены с нарушением зрения Александр Максимов, выступавший вместе с лидером Романом Тарасовым, и Вера Хлызова, лидером которой стал Александр Шкляев. Для тюменской команды эти награды стали девятой и десятой на турнире.

В первый день соревнований, когда участники состязались в биатлоне, медали в копилку сборной принесли Артур Милованов, Вера Хлызова, Екатерина Разумная и Александр Максимов. Во второй день, посвященный лыжным гонкам, в число призеров вошли Артур Милованов, Николай Ларков, Вера Хлызова и Екатерина Разумная.

Таким образом, сразу несколько тюменских спортсменов сумели отличиться более чем в одной дисциплине. После двух соревновательных дней у представителей области было восемь наград, а третий день увеличил результат команды до десяти медалей.

Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» объединяют спортсменов с инвалидностью, выступающих в лыжных гонках и биатлоне. Соревнования продолжаются, поэтому итоговое количество наград тюменской сборной еще может увеличиться.