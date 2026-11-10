На объекте «Газпром трансгаз Сургут» заменят 2 105 ртутьсодержащих светильников на светодиодные

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» заключили дополнительное соглашение об энергосервисных услугах к договору энергоснабжения. На основании документа на базе одного из структурных подразделений заказчика энергетики обновят систему внутреннего и наружного освещения.

В административных и складских помещениях Управления материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК) 2105 ртутьсодержащих светильников заменят на энергоэффективные светодиодные. Срок выполнения работ – до середины марта 2027 года.

Таким образом компания обеспечит повышение эффективности использования оборудования и экономию электрической энергии на объекте дочернего предприятия ПАО «Газпром» в Сургуте, занимающегося транспортировкой газа. За счет внедрения современных энергосберегающих технологий УМТСиК снизит электропотребление более чем на 600 тысяч кВт*ч в год.

«Современные светодиодные энергоэффективные светильники потребляют на 70% меньше, чем традиционные ртутьсодержащие, которые были установлены ранее. При этом срок службы ламп – до 100 тысяч часов. Отмечу, что мы проводим замену ламп системы освещения за счет собственных инвестиций, оплата за выполненные работы покрывается из экономии энергоресурса», – пояснил Владимир Корабельников, заместитель генерального директора АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по производственным вопросам.

Вложения инвестора, порядка 48,3 млн рублей, окупятся в течение 96 месяцев, то есть к марту 2035 года.

Компания реализует энергосервисные контракты в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области с 2014 года. Общий объем инвестиций в обновление инженерной инфраструктуры учреждений в 2025 году составил более 170 млн руб. В числе заказчиков – не только бюджетные организации, но и представители крупного бизнеса: помимо ООО «Газпром трансгаз Сургут», ПАО «Россети». В данное время ведутся переговоры еще с двумя компаниями группы «Газпром».