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Компания, забравшая контракт на перевозки у СПОПАТа, также выиграла аукцион на 5,5 млрд в Ханты-Мансийске

«Домтрансавто» выиграло контракты на перевозки в Ханты-Мансийске за 5,6 млрд рублей

Компания, забравшая контракт на перевозки у СПОПАТа, также выиграла аукцион на 5,5 млрд в Ханты-Мансийске
Фото t.me/glava_hm

Компания «Домтрансавто» из подмосковного Домодедово выиграла оба крупнейших конкурса на обслуживание городских автобусных маршрутов Ханты-Мансийска. Контракты на общую сумму 5,67 млрд рублей стороны заключили 6 октября, сообщает Faktologia.com. Срок их исполнения — до конца 2031 года.

Компания полностью принадлежит ООО «СамараАвтоГаз», основным владельцем которого является Александр Судаков. Именно эта компания выиграла контракт на 1,7 млрд рублей в Сургуте, оставив муниципального перевозчика «СПОПАТ» без 50% его объема работы. Администрация города заявила, что предприятие продолжит работу на других маршрутах.

В Югре «Домтрансавто» начало расширять присутствие несколько лет назад. При бывшем губернаторе Наталье Комаровой компания выиграла два конкурса в Нижневартовске на общую сумму около 8 млрд рублей, сменив местных перевозчиков.

В сентябре «СамараАвтоГаз» также получило контракт на пассажирские перевозки в Сургуте стоимостью 1,7 млрд рублей. Компания забрала направления, которые сейчас обслуживает муниципальный СПОПАТ.

В Ханты-Мансийске перспективы местных перевозчиков пока остаются неопределенными. Речь идет в том числе о муниципальном МДЭП и АО «Ханты-Мансийское автотранспортное предприятие», финансовое положение которого издание характеризует как сложное. У МДЭП есть и другие направления деятельности, включая ремонт дорог. По информации Faktologia.com, городские власти пока не прокомментировали результаты конкурсов.

Ранее мы в рубрике «О чем говорят» рассуждали о том, что СПОПАТ в Сургуте может просто не выдержать подобной конкуренции и прекратить свое существование, и тогда городская власть потеряет контроль над стратегически важной сферой пассажирских перевозок.


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08 октября в 09:18, просмотров: 699, комментариев: 0
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