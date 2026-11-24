Отделение Социального фонда России по Югре опубликовало график перечисления пенсий и пособий в декабре 2026 года. Если установленная дата выпадает на выходной, деньги поступят заранее.

3 декабря на банковские счета перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. В этот же день поступят пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и выплата на ребенка военнослужащего по призыву.

4 декабря югорчане получат ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям перечислят 8 декабря.

Пенсии через кредитные организации будут зачислять 4, 10, 18 и 22 декабря. Получателям, которые пользуются услугами почты, деньги доставят с 4 по 25 декабря по графику конкретного отделения.

В Социальном фонде напомнили, что зачисление может произойти в любое время в течение установленного дня. Если утром деньги на счет не поступили, следует дождаться окончания дня.

Ранее siapress.ru сообщал, что около 361 тысячи неработающих пенсионеров Югры получат в декабре дополнительную выплату в размере тысячи рублей. Деньги перечислят автоматически до 10 декабря в честь годовщины образования автономного округа.