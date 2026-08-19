В Югре досрочное голосование на выборах пройдет с 30 августа по 17 сентября

В Югре жители труднодоступных и удаленных территорий смогут проголосовать на выборах досрочно — с 30 августа по 17 сентября. Такое решение приняла Избирательная комиссия региона, сообщает РИЦ «Югра».

Досрочное голосование организуют для избирателей, которые находятся далеко от участков, а транспортное сообщение с ними отсутствует или затруднено.

В первую очередь такой возможностью смогут воспользоваться представители коренных малочисленных народов Севера, которые в дни выборов будут находиться на стойбищах и родовых угодьях. Также досрочно проголосуют сотрудники нефтегазовых компаний, работающие в Югре вахтовым методом.

Основное голосование пройдет 18-20 сентября. Жителям Югры предстоит выбрать депутатов Государственной Думы, Думы Югры, Тюменской областной Думы и муниципальных органов власти.

Ранее мы сообщали о том, что регистрацию на выборы всех уровней в Югре прошли почти 1,4 тысячи кандидатов.