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​В Югре по случаю профессионального праздника чествуют предпринимателей – их в регионе более 270 тысяч

В Югре проходят Дни предпринимательства

​В Югре по случаю профессионального праздника чествуют предпринимателей – их в регионе более 270 тысяч
Фото t.me/slepovsurgut

В Югре проходят традиционные Дни российского предпринимательства — профессиональный праздник более 270 тысяч югорчан, занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Их вклад в экономику региона только в прошлом году составил почти 40 миллиардов рублей. По случаю праздника в муниципалитетах округа проходят тематические мероприятия, направленные на развитие деловых компетенций и поддержку бизнеса.

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Югре Ириной Каск. Они обсудили актуальные меры поддержки бизнес-сообщества и развитие новых инструментов. Среди них — открытие зональных общественных приемных уполномоченного в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Такая структура позволит учитывать особенности экономики каждого муниципалитета и оперативно реагировать на запросы предпринимателей.

Также в диалоге была затронута поддержка участников специальной военной операции и их семей. Совместно с фондом «Защитники Отечества» был создан бизнес-альянс «Дело чести», который уже объединил более 50 предпринимателей. Кроме того, разрабатывается система преференций для учеников бизнес-классов при поступлении в вузы и колледжи. Сегодня профильные классы действуют в 18 муниципалитетах Югры. По словам губернатора, постоянный открытый диалог между властью и предпринимателями — основа для формирования благоприятной среды и эффективной защиты прав бизнеса.

В Югре сегодня официально зарегистрированы более 65 тысяч индивидуальных предпринимателей и 111 тысяч самозанятых. Всего в малом и среднем бизнесе занята четверть экономически активного населения региона.

В рамках Дней предпринимательства в округе проходят десятки мероприятий — как онлайн, так и очно. Желающие могут узнать, как привлекать инвестиции, сократить издержки с помощью ИИ, управлять конфликтами в команде и прокачать навыки делового общения. Также стартовал прием заявок на молодежный проект «Бизнес ДНК». Для новичков доступен бесплатный 5-дневный курс в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.

Одной из праздничных площадок стал Нижневартовск. Здесь прошла церемония вручения наград представителям городского бизнес-сообщества. Глава города Дмитрий Кощенко лично поздравил предпринимателей с праздником, подчеркнув их неравнодушие, инициативность и значимость вклада в развитие Нижневартовска.

Сургут отметил праздник предпринимательства открытием нового общественного пространства — Купеческого сквера. Его обустройство взяло на себя местное деловое сообщество. На территории заложен 8-тонный гранитный камень, доставленный с Южного Урала. Элемент символизирует преемственность между сургутскими купцами прошлого и современными предпринимателями. Камень был освящен благочинным города отцом Антонием.

По словам главы города Максима Слепова, эскиз будущего монумента создается совместно с краеведческим музеем и торгово-промышленной палатой. В перспективе бизнес-сообщество благоустроит сквер: будут обновлены дорожки и насаждения, появятся новые архитектурные формы. Важно и символическое значение: сквер расположен рядом с усадьбой Галактиона Клепикова и бывшей Купеческой улицей, недалеко от исторической торговой пристани на реке Бардаковке. Обновленная территория станет частью пешеходного туристического маршрута по историческому Сургуту.

Югорские предприниматели также присоединились к всероссийской акции «МСП – Спасибо!», организованной Корпорацией МСП и Минэкономразвития РФ. Жители округа могут рассказать о любимых местных предприятиях в соцсетях, выразить благодарность и поделиться вдохновляющими историями под хештегом #МСПспасибо. Лучшие публикации будут размещены в телеграм-канале Корпорации МСП 26 мая.


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Сегодня в 18:44, просмотров: 102, комментариев: 0
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