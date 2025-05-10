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​В Югре за год пропали более двух тысяч питомцев: кошек теряют в два раза чаще, чем собак

С начала года в Югре пропали 1 404 кошки и 652 собаки

​В Югре за год пропали более двух тысяч питомцев: кошек теряют в два раза чаще, чем собак
Фото: freepik.com

В Югре за 2024 год зафиксировали более двух тысяч случаев пропажи домашних животных. Об этом говорится в исследовании платформы Pet911.ru, с которым ознакомился СИА-ПРЕСС. В регионе чаще теряются кошки – 1 404 случая, тогда как собак – 652.

По информации аналитиков, это соответствует общероссийской тенденции: усатые друзья пропадают чаще, особенно в теплое время года. Пик их исчезновений пришелся на июль. А вот собаки теряются равномерно в течение года, за исключением резкого всплеска в январе.

«Часто потеря животного связана с отсутствием элементарных мер безопасности: отсутствие поводка, шлейки, амуниции с адресником у собак, а у кошек – с привычкой выпускать их гулять самостоятельно. Особенно критична ситуация зимой: всплеск пропаж собак в январе обусловлен новогодними фейерверками. К сожалению, каждый год в этот период в наш фонд поступает множество обращений о потерянных животных. Владельцы должны заранее позаботиться о безопасности питомцев держать собак на поводке во время прогулок, использовать ошейник с жетоном и чипирование. Летний рост потерь среди кошек связан с активным «самовыгуливанием», особенно в дачный сезон. Владельцы часто забирают кошек на дачу и выпускают их гулять без контроля, считая, что животное всегда найдет дорогу домой. Однако статистика показывает обратное: кошки, живущие на самовыгуле, в большинстве случаев не доживают до пяти лет. Они погибают от хищников, попадания под автомобили, болезней или пропадают бесследно. Это одна из самых недооцененных угроз, о которой владельцы часто даже не задумываются», – рассказала в исследовании координатор программ Благотворительного фонда помощи бездомным животным «НИКА» Ирина Робас.

Всего в 2024 году в России было потеряно и найдено более 168 тысяч питомцев – 98 тысяч кошек и 70 тысяч собак. Ежемесячно теряются свыше 14 тысяч животных.

Среди регионов-лидеров по числу потерянных животных — Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская, Ростовская и Воронежская области. Как объясняют авторы исследования, такие показатели связаны с высокой плотностью населения, цифровизацией и масштабами городской застройки.

Сложнее всего, по словам специалистов, найти именно кошек – лишь в 41% случаев они возвращаются домой с помощью волонтеров, тогда как собак удается вернуть в 91% случаев.

Отдельно в исследовании отмечается роль технологий в поиске питомцев. Более 3,4 тысячи животных по стране были найдены с помощью искусственного интеллекта, который помогает распознать питомцев по фотографии.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 262, комментариев: 0
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