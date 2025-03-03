Власти ХМАО утвердили новые диапазоны потребления энергоресурсов

В ХМАО для жителей негазифицированных поселков и частных домов, которые отапливаются электроприборами, утвердили новые диапазоны потребления энергоресурсов. Об этом сообщает издание ugra-news.ru.

«Распоряжением Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 февраля 2025 года №6 в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 20 февраля 2025 года №183 введены новые диапазоны энергопотребления», – говорится в сообщении.

Речь идет о тех, кто проживает в негазифицированных и оборудованных электроотопительными приборами жилых или садовых домах и имеет право собственности или другое предусмотренное законом право на указанные объекты.

Согласно документу, в отопительный период определены диапазоны с учетом сезонного коэффициента в размере 1,8:

– первый диапазон – до 7 020 кВт/ч;

– второй – от 7 020 до 10 800 кВт/ч;

– третий – 10 800 кВт/ч.

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