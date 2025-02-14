В Югре отреагировали на жалобы по новым тарифам на электроэнергию

С начала 2025 года в Югре, как и в большинстве регионов России, начала действовать новая система расчета тарифов на электроэнергию. Эти изменения, по мнению экспертов, должны были способствовать справедливому распределению нагрузки и устранению перекрестного субсидирования. Однако реальность оказалась иной: многие жители округа столкнулись с резким увеличением платежей.

В соцсетях продолжают появляться жалобы югорчан, получивших в январе счета с платежами в два-три раза выше обычного. Особенно остро проблему ощутили владельцы частных домов с электроотоплением.

«Жители частных домов, где отопление осуществляется за счет электроэнергии, получили квитанции за январь 2025 года, где платежи просто выросли одномоментно в два-три раза и составили от 25 000 тыс. руб. до 70 000 тыс. руб. С 01.01.2025 вступило в силу распоряжение РЭК об установлении дифференцированных тарифов по употреблению электроэнергии. Правительство ЯМАЛа приняли решение о заморозке порядка начислений по диапазонам, а у нас в ХМАО тишина! Сейчас чтобы погасить платежи за потребление электроэнергии людям не хватает зарплаты! А еще есть и другие нужды, требующие финансовых затрат!» – заявила сургутянка Татьяна Т. в нашем СИА-боте.

Сложности также испытывают жители негазифицированных населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Особенно много обращений поступило из Сургута, Сургутского района, Нижневартовска и других муниципалитетов Югры.

После многочисленных жалоб жителей губернатор Руслан Кухарук поручил проработать проблему на федеральном уровне. В январе региональные власти направили предложения в Министерство энергетики РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой пересмотреть подход к расчету тарифов для северных регионов.

В правительстве Югры предлагают:

Расширить действие сезонных коэффициентов для расчета тарифов;

Скорректировать максимальные значения для первого и второго диапазонов объемов потребления – это необходимо для тех, кто использует электроэнергию в качестве основного источника отопления.

«Профильным заместителям Губернатора А.В. Пилипчуку и В.В. Кильтау поручено заниматься данным вопросом. К решению сложившейся ситуации подключен депутат Государственной Думы от Югры, заместитель председателя комитета по энергетике Павел Завальный. Правительство Югры будет добиваться решения этой проблемы. Это будет справедливо для жителей Югры, где отопительный сезон длится дольше, чем в других регионах», – говорится в официальном комментарии правительства.

В обзоре siapress.ru мы рассмотрели ключевые аспекты нового тарифа.

Так, стоимость электроэнергии зависит от объема потребления:

До 3 900 кВтч в месяц: 2,63 рубля за 1 кВтч в месяц.

От 3 900 до 6 000 кВтч: 5,97 рубля за 1 кВтч.

Свыше 6 000 кВтч: 9,51 рубля за 1 кВтч.

Более того, с середины года тариф увеличится еще сильнее: