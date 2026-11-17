В Нижневартовске возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденного ребенка на территории мусоросортировочного центра. Следователи устанавливают личность матери младенца и обстоятельства произошедшего, сообщили в Следственном комитете Югры.

Тело ребенка нашли вечером 16 ноября. На место происшествия прибыли сотрудники следственного отдела по Нижневартовску. Специалисты осмотрели территорию и зафиксировали следы, которые могут иметь значение для расследования. Для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям также предстоит выяснить время и обстоятельства его рождения и гибели.

Параллельно проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности матери. Правоохранительные органы выясняют, каким образом тело младенца оказалось среди отходов на территории предприятия. Других сведений об обстоятельствах произошедшего и квалификации уголовного дела Следственный комитет пока не приводит. Расследование продолжается.

Ранее в Югре уже расследовали уголовное дело, связанное с гибелью новорожденного в Нефтеюганске. Тогда ход расследования после обращения матери взял под контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.