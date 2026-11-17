Частный самолет небезопасно сблизился с пассажирским бортом Utair, выполнявшим рейс UT-140 из Омска в Сургут. Минимальный вертикальный интервал между воздушными судами составил около 30 метров вместо разрешенных 305 метров, сообщает авиационный телеграм-канал «Авиаторщина». Инцидент произошел вечером 15 ноября в районе аэродрома Омск-Центральный. В нем участвовали частный самолет Socata TB9 Tampico с регистрационным номером RA-3146G и ATR-72 авиакомпании Utair с номером RA-67690.

После вылета пассажирского самолета на экране диспетчеров сработала сигнализация наземной системы предупреждения столкновений воздушных судов. В этот момент борт Utair находился на высоте 427 метров, а частная машина — на высоте 457 метров.

Минимальное расстояние между самолетами по горизонтали составило 4,9 километра при допустимом интервале не менее пяти километров. По вертикали воздушные суда разделяли около 30 метров, тогда как нормативный интервал составляет 305 метров. Оба борта при этом двигались на расходящихся курсах. Последующий анализ материалов объективного контроля показал, что экипаж Socata TB9 начал выполнять правый разворот по кругу, не сообщив о маневре диспетчеру.

Из-за несанкционированного изменения курса частный самолет сблизился со взлетавшим ATR-72. Это привело к кратковременному срабатыванию наземной системы предупреждения столкновений в режиме конфликтной ситуации. Несмотря на нарушение установленных интервалов, реальной угрозы столкновения воздушных судов не возникло. Росавиация квалифицировала произошедшее как авиационный инцидент и начала расследование.

Ранее на другом рейсе Utair из Сургута в Краснодар загорелся телефон пассажира. Экипаж объявил сигнал бедствия, однако самостоятельно справился с возгоранием, после чего самолет благополучно продолжил полет.