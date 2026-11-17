В Югре судебные приставы прекратили 9 220 исполнительных производств по кредитным долгам участников СВО и членов их семей. Общая сумма задолженности превысила 780 млн рублей, сообщает департамент региональной безопасности округа.

С начала 2026 года приставы закрыли 8 030 производств на сумму 663 млн рублей в отношении 2 504 военнослужащих. Еще 1 190 производств на 118 млн рублей прекратили в отношении членов их семей, включая 328 жен участников СВО. Таким образом, общая сумма долгов, взыскание которых было прекращено, достигла 781 млн рублей.

Кроме того, в отношении 5 740 участников СВО приостановлено 28 881 исполнительное производство. Указанную в первоисточнике сумму этих производств редакция не приводит: опубликованные департаментом данные могут содержать техническую ошибку.

Прекращение исполнительного производства распространяется на кредитные обязательства, включая ипотечные, если задолженность уже подтверждена судебным актом. В числе условий — заключение контракта на военную службу для участия в СВО на срок более одного года и общая сумма кредитного долга не более 10 млн рублей.

При этом задолженность не списывается автоматически. Для прекращения исполнительного производства военнослужащему или его супруге необходимо обратиться в подразделение Федеральной службы судебных приставов с заявлением и документами, подтверждающими право на эту меру поддержки.

Льгота не распространяется на алименты, выплаты, связанные с причинением ущерба жизни или здоровью человека, в том числе со смертью кормильца, а также на обязательства, возникшие из-за коррупционных преступлений.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что к концу сентября приставы Югры прекратили взыскание 616 млн рублей кредитных долгов участников СВО и их семей. Тогда речь шла о 7 060 исполнительных производствах. За последующие полтора месяца общая сумма прекращенных обязательств увеличилась на 165 млн рублей, а число закрытых производств — на 2 160.