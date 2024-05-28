Три человека погибли во время пожара в Нягани

В Нягани произошел крупный пожар в здании административно-бытового корпуса. Погибли три человека, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по ХМАО.

Сообщение о возгорании поступило 25 мая в 4 часа утра. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия через шесть минут.

«По прибытию наблюдалось горение нежилого здания по всей площади. В 06:12 сотрудникам МЧС России удалось ликвидировать открытое горение. В результате пожара здание повреждено на всей площади – 223 квадратных метра. К сожалению, погибли три человека», - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели людей устанавливают органы следствия, причину пожара - органы дознания МЧС России.