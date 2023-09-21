29% жителей ХМАО не знают, сколько зарабатывают их коллеги

21% трудоустроенных жителей ХМАО считают несправедливым, если их зарплата отличается от дохода коллег. Это самый низкий показатель по стране, сообщают представители hh.ru. В среднем по России – 38% работающих будут недовольны тем, что их зарплата меньше, чем у коллег.

«29% жителей ХМАО рассказали, что не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители. Еще 41% в курсе доходов рядовых сотрудников в их компании, а 6% знают, какая зарплата у их начальства. 24% опрошенных сообщили, что у них в коллективе все свободно обсуждают зарплаты друг друга и знают о размере выплат», – рассказали эксперты.

Напомним, по итогам августа 2023 года средняя предлагаемая зарплата (в вакансиях) в ХМАО составила 64 512 рублей, средняя ожидаемая (в резюме) – 60 975.