Медведь продолжает разгуливать по Мегиону

В Мегионе в районе садово-огороднического товарищества «Черемушки» заметили медведя. Есть вероятность, что он до сих пор разгуливает на этой территории, сообщили в управлении общественных связей городской администрации.

«Всем, кто отправляется в лес для сбора дикоросов и проведения отдыха, а также к водоемам для лова рыбы, необходимо быть осмотрительными и ни в коем случае не оставлять без присмотра детей. Предлагаем ознакомиться с правилами поведения в случае встречи с медведем», − говорится в сообщении.

Директор МКУ «Управление гражданской защиты населения» Юрий Бирюков добавил, что у органов местного самоуправления нет полномочий на отстрел животного. Информация передана в окружной Депнедра для принятия решения.

Ранее медведя видели в районе расселенного жилгородка МУ-18.