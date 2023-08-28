В черте Мегиона заметили медведя

В Мегионе в районе расселенного жилгородка МУ-18 заметили медведя. Косолапый до сих пор может находиться на этой территории, поэтому жителей просят быть бдительными, говорится в телеграм-канале городской администрации.

«По сообщению МКУ «Управление гражданской защиты населения», в субботу на пульт ЕДДС поступило сообщение о том, что в районе расселенного жилгородка МУ-18 между магазином «Березка» и ЦППН-1 замечен медведь, − говорится в сообщении. − При обнаружении медведя необходимо сообщить по телефону дежурной части – 02 (с мобильного телефона – 020), либо в единую дежурно-диспетчерскую службу – 112».

Напоминаем, ранее югорские спасатели предупредили об опасности общения с медведями.