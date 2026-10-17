В России прошел испытания очень перспективный препарат от рака печени

Российский препарат для лечения первичного и метастатического рака печени «Гепаторен-МРНЦ» успешно прошел первую и вторую фазы клинических исследований. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на заявление главного внештатного онколога Минздрава России, академика РАН Андрея Каприна, которое он сделал ТАСС.

По словам специалиста, разработка не имеет аналогов в мире и существует только в России. «Он основан на альбуминовых сферах, меченных 188Re, и предназначен для лечения пациентов с первичным и метастатическим раком печени», — пояснил Каприн.

Препарат создали в МРНЦ имени А.Ф. Цыба — филиале НМИЦ радиологии Минздрава России, который возглавляет онколог. «Гепаторен-МРНЦ» применяют методом селективной радиоэмболизации печени: через катетер его вводят в сосуды злокачественной опухоли. Это позволяет локально облучать новообразование с минимальным воздействием на непораженные ткани. Ранее в своем Telegram-канале Каприн отмечал, что разработка расширит возможности лечения пациентов, в том числе на запущенных стадиях заболевания.

Ранее руководитель гематологического центра Сургутской ОКБ Елена Зинина рассказала СИА-ПРЕСС о том, как новые препараты изменили лечение онкологических заболеваний крови. По ее словам, современные методы терапии позволили значительно увеличить продолжительность жизни пациентов, а многие из них десятилетиями учатся, работают и создают семьи.