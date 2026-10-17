Квадратный метр вторичного жилья в Югре стоит в среднем 94 тысячи рублей

Средняя цена предложения квадратного метра на вторичном рынке жилья Югры в сентябре 2026 года составила 94 тысячи рублей. За год показатель не изменился, сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

При этом в среднем по России квадратный метр вторичного жилья в объявлениях подорожал на 4%. Среди 15 регионов с наибольшим числом сделок наиболее заметный рост зафиксировали в Санкт-Петербурге — на 21%, Московской области — на 14%, Пермском крае и Ленинградской области — на 13%.

Средняя цена предложения в Югре оказалась на одном уровне с Челябинской областью — 94 тысячи рублей за квадратный метр. В Пермском крае показатель составил 98 тысяч рублей. Речь идет о ценах продавцов в объявлениях, а не о стоимости заключенных сделок.

Интерес пользователей платформы к вторичному жилью в Югре в сентябре вырос на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наибольшую долю внимания привлекли двухкомнатные квартиры — 39%. Далее следовали:

однокомнатные квартиры — 33%;

трехкомнатные — 19%;

студии — 5%;

квартиры с четырьмя и более комнатами — 4%.

В целом по России двухкомнатные квартиры также лидировали по интересу пользователей, но их доля была ниже — 35%. На однокомнатные приходилось 32%, на студии — 10%. Таким образом, в Югре доля интереса к студиям оказалась вдвое ниже общероссийской.

Напомним, ранее аналитики сравнивали стоимость новостроек и «новой вторички» в Сургуте. Квартиры в домах, введенных с 2020 по 2026 год, на вторичном рынке оказались примерно на 6,7 тысячи рублей за квадратный метр, или на 4,6%, дороже новостроек.