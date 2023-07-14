Двое детей попали под колеса автомобилей за сутки в Урае

Два ДТП с детьми произошло за сутки в Урае, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО. Первая авария случилась накануне утром на улице Узбекистанская. Предварительно установлено, что 69-летний водитель Wolkswagen, проезжая нерегулируемый пешеходный перекресток, не предоставил преимущество в движении и наехал на 10-летнюю девочку. Она получила травмы.

Второе ДТП произошло в вечернее время. «27-летний водитель автомобиля Hyundai, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении юному велосипедисту, который не спешившись с двухколесного транспорта, пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автоаварии 13-летний подросток получил травмы», – сообщает пресс-служба ведомства.

В Госавтоинспекции обратились к водителям: управляя транспортным средством в местах возможного появления пешеходов и велосипедистов, снижайте скорость движения, будьте внимательны, предпринимайте дополнительные меры безопасности.