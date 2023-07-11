Более половины опрошенных югорчан жалуются на переработки

55% жителей Югры трудятся почти на треть дольше, чем положено по условиям договора. Причем чаще всего перерабатывают маркетологи, врачи и педагоги, рассказали в сервисе SuperJob.

«Лишь 1 из 3 жителей Югры (33%) не приходится работать сверх графика. Систематически перерабатывают 55% — в среднем на 30% от нормы рабочего времени в месяц. Чем больше зарабатывают респонденты, тем меньше среди них тех, кто никогда не задерживается после окончания рабочего дня: если среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. их 37%, то среди жителей Югры с зарплатой свыше 80 тыс. руб. — только 28%», − говорится в результатах опроса.

Напоминаем, ранее стало известно, что у 24% жителей Югры есть подработка.