В Югре медианная зарплата в вахтовых вакансиях достигла 183,3 тысячи рублей

В Югре медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с вахтовым графиком по итогам третьего квартала 2026 года составила 183,3 тысячи рублей. Это на 73% больше общей медианы зарплатных предложений в округе — 106 тысяч рублей, сообщили аналитики hh.ru. На вахтовую работу приходится 26% всех вакансий, открытых в регионе за июль — сентябрь. По этому показателю Югра делит второе место среди регионов УрФО с Курганской областью. Выше доля только на Ямале — 43%. В Тюменской области она составляет 25%, в Челябинской — 23%, в Свердловской — 18%.

За год число вахтовых вакансий в Югре выросло на 14%. Спрос увеличился почти во всех регионах федерального округа: наиболее заметно — в Свердловской области, на 27%. Единственным исключением стала Курганская область, где таких предложений стало на 17% меньше. «Наиболее часто на вахтовую работу на Урале приглашают сварщиков», — рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.

Медианная предлагаемая зарплата сварщиков на Урале составляет 257,3 тысячи рублей. Машинистам предлагают 204 тысячи, монтажникам — 192 тысячи, электромонтажникам, электромонтерам и техникам-электрикам — 190,8 тысячи, водителям и экспедиторам — 189,1 тысячи рублей. Эти показатели относятся ко всему Уралу.

Ранее siapress.ru сообщал о росте спроса на вахтовиков в Югре по итогам первого квартала 2026 года. Тогда число таких вакансий увеличилось на 8% относительно аналогичного периода прошлого года. Самые высокие медианные зарплатные предложения в округе были у сварщиков — 330 тысяч рублей.