Югра достигла 90% импортозамещения в проекте освоения трудноизвлекаемых углеводородов

В федеральном проекте «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов», реализованном при участии Югры, общий уровень импортозамещения достиг 90%. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук по итогам заседания Межотраслевого координационного совета по обеспечению технологического суверенитета и лидерства.

Проект регион реализовал совместно с правительством России и компанией «Газпром нефть». В его рамках пробурили более 50 высокотехнологичных горизонтальных скважин с применением многостадийного гидроразрыва пласта. По словам губернатора, это позволило почти втрое увеличить среднесуточный дебит — объем нефти, который дает скважина за сутки.

Также зарегистрировали два евразийских патента на химические методы увеличения нефтеотдачи. Как отметил Кухарук, они позволяют повысить коэффициент нефтеотдачи на 21% даже на выработанных месторождениях с высокой обводненностью.

«Для Югры технологическое лидерство – это системная работа, охватывающая весь цикл внедрения инноваций: от создания технологических полигонов и пилотных скважин до регистрации патентов и локализации производства», — подчеркнул губернатор.

Заседание прошло под руководством первого вице-премьера России Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Александра Новака. Участники обсудили развитие отечественной нефтегазовой и химической промышленности, стандартизацию и масштабирование технологических решений.

Ранее Югра объявила о планах масштабировать технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, отработанные на Пальяновском полигоне. Регион также продвигает на федеральном уровне инициативу по стимулированию разработки выработанных месторождений. Об этом Кухарук сообщал по итогам форума TNF-2026.