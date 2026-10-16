Югорчанам напомнили о запрете на публикацию фото с последствиями атак БПЛА

Власти Югры напомнили жителям и СМИ о запрете на публикацию сведений о применении беспилотников и последствиях атак. Ограничения действуют в социальных сетях, мессенджерах и средствах массовой информации, сообщает канал «Югра официально».

Запрещено распространять:

фотографии и видеозаписи беспилотников;

координаты мест запуска и падения дронов;

сведения о траекториях их полета;

информацию о поврежденных объектах;

материалы о работе ПВО и других средств противодействия беспилотникам.

Запрет не распространяется на сведения, которые официально опубликовали органы власти.

Гражданам за нарушение грозит предупреждение или штраф от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица могут заплатить от 30 до 50 тысяч, юридические лица — от 50 до 500 тысяч рублей.

Напомним, сегодня беспилотники атаковали промышленный объект в Сургутском районе. После атаки начался пожар, на месте работают экстренные службы. Масштаб и характер нанесенного ущерба устанавливают специалисты.