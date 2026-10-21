МЧС Югры сообщило о росте числа погибших на пожарах в Югре на 17%

В Югре за январь-сентябрь 2026 года на пожарах погиб 41 человек, в том числе пятеро детей. Это на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда погибли 35 человек. Такие данные опубликовало окружное управление МЧС. Всего в регионе зарегистрировали 1482 пожара — на 5,3% больше прошлогоднего показателя. Травмы получили 42 человека, включая одного ребенка. Число травмированных снизилось на 14,3%, а среди детей — с трех до одного. Количество погибших детей осталось прежним.

Подразделения государственной противопожарной службы спасли на пожарах 189 человек, в том числе 65 детей. Больше половины возгораний пришлось на жилой сектор — 754 случая. Здесь погибли 33 человека. Чаще всего горели многоквартирные дома — 199 пожаров, бани и сауны — 192, садовые дома и дачи — 132.

Главной причиной пожаров в жилом секторе стали нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 61,5% случаев. Еще 16,3% связаны с печами, 15,5% — с неосторожным обращением с огнем, 2,6% — с поджогами.

На транспорте произошло 193 пожара, что на 16,9% больше, чем годом ранее. На открытых территориях зарегистрировали 290 возгораний, преимущественно мусора и бытовых отходов. При этом количество ландшафтных пожаров выросло в 2,7 раза — с 30 до 82 случаев, существенно увеличилась и их площадь.

Среди причин всех пожаров в округе также лидируют нарушения при устройстве и эксплуатации электрооборудования — 41,3%. Далее следуют неосторожное обращение с огнем — 29,7%, нарушения эксплуатации транспорта — 11,1% и печей — 9,3%.