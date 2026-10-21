Югра опередила Тюменскую область и Ямал по взносам в программу долгосрочных сбережений

Жители Югры внесли 26 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений — больше, чем Тюменская область и Ямал вместе. Такие данные на начало октября приводит отделение Банка России в Тюменской области. Всего жители трех регионов заключили с негосударственными пенсионными фондами более 528 тысяч договоров. Общая сумма взносов достигла 49 млрд рублей: помимо средств югорчан, 15 млрд перечислили тюменцы, еще 8 млрд — ямальцы.

Программа работает с января 2024 года. Ее участники могут получить налоговый вычет и государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей ежегодно в течение десяти лет. Размер доплаты зависит от ежемесячного дохода человека и суммы его взносов.

Для участия нужно заключить договор с НПФ — оператором программы. Сделать это можно на сайте или в офисе фонда. Право на ежемесячные выплаты наступает через 15 лет после заключения договора либо при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Ранее siapress.ru сообщал, что на начало 2026 года югорчане заключили более 190 тысяч договоров долгосрочных сбережений и перечислили на счета около 12 млрд рублей. Таким образом, к началу октября сумма взносов выросла более чем вдвое.