В России рынок автокредитования активно рос, но начал замедляться

С начала года россияне получили в банках на покупку автомобилей более 1,4 трлн рублей — на 22% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Такие цифры сообщили в ВТБ. При этом оказалось, что в ряде банков в сентябре по отношению к августу зафиксирован рост на 17% по числу сделок и примерно на 20% по объему. В то время как в целом по рынку в последний месяц произошло снижение выдач примерно на 2%.

«Сейчас рынок автокредитования двигают программы производителей. По итогам сентября доля таких программ составила 85% от общего количества сделок с новыми машинами. А количество увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году», — прокомментировал Роман Шаехов из ВТБ.

По прогнозам банка, рынок автокредитования в России в этом году покажет прирост на уровне 15%, достигнув объема выдач примерно в 2 трлн рублей.