16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  81,9739   EUR  91,9337  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Россияне с начала года активно брали автокредиты, но в октябре притормозили

В России рынок автокредитования активно рос, но начал замедляться

Россияне с начала года активно брали автокредиты, но в октябре притормозили
Фото сгенерировано ИИ

С начала года россияне получили в банках на покупку автомобилей более 1,4 трлн рублей — на 22% больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Такие цифры сообщили в ВТБ. При этом оказалось, что в ряде банков в сентябре по отношению к августу зафиксирован рост на 17% по числу сделок и примерно на 20% по объему. В то время как в целом по рынку в последний месяц произошло снижение выдач примерно на 2%.

«Сейчас рынок автокредитования двигают программы производителей. По итогам сентября доля таких программ составила 85% от общего количества сделок с новыми машинами. А количество увеличилось на 23% к августу и стало максимальным в году», — прокомментировал Роман Шаехов из ВТБ.

По прогнозам банка, рынок автокредитования в России в этом году покажет прирост на уровне 15%, достигнув объема выдач примерно в 2 трлн рублей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 21:01, просмотров: 60, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#352 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1792395659"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793041141"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Tp82ZuT5laJj/Amx+iPmdnqz/L+roao+/994gQpb1U+tSGJIfnuL/SpGbO9wLQZSc3QC/3i65R2TY3PYtdwmINVQXXyDG4XXtM9z98pZz3C/0QhOjhSv3p1xTFJyTIsB"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Tp82ZuT5laJj/Amx+iPmdnqz/L+roao+/994gQpb1U+tSGJIfnuL/SpGbO9wLQZSc3QC/3i65R2TY3PYtdwmINVQXXyDG4XXtM9z98pZz3C/0QhOjhSv3p1xTFJyTIsB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "157b2b59aaba131eeb426e6c34e81748.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrfXXi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-19 12:40:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-26 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#352 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1792395659"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793041141"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Tp82ZuT5laJj/Amx+iPmdnqz/L+roao+/994gQpb1U+tSGJIfnuL/SpGbO9wLQZSc3QC/3i65R2TY3PYtdwmINVQXXyDG4XXtM9z98pZz3C/0QhOjhSv3p1xTFJyTIsB"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Tp82ZuT5laJj/Amx+iPmdnqz/L+roao+/994gQpb1U+tSGJIfnuL/SpGbO9wLQZSc3QC/3i65R2TY3PYtdwmINVQXXyDG4XXtM9z98pZz3C/0QhOjhSv3p1xTFJyTIsB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "157b2b59aaba131eeb426e6c34e81748.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrfXXi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-19 12:40:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-26 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#352 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1792395659"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1793041141"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Tp82ZuT5laJj/Amx+iPmdnqz/L+roao+/994gQpb1U+tSGJIfnuL/SpGbO9wLQZSc3QC/3i65R2TY3PYtdwmINVQXXyDG4XXtM9z98pZz3C/0QhOjhSv3p1xTFJyTIsB"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Tp82ZuT5laJj/Amx+iPmdnqz/L+roao+/994gQpb1U+tSGJIfnuL/SpGbO9wLQZSc3QC/3i65R2TY3PYtdwmINVQXXyDG4XXtM9z98pZz3C/0QhOjhSv3p1xTFJyTIsB"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "157b2b59aaba131eeb426e6c34e81748.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcrfXXi"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-10-19 12:40:59"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-10-26 23:59:01"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#336 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcrfXXi реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Лучший учитель Сургута 2026 года работает в «Перспективе» 726
  2. ​В Сургуте ограничили парковку у спорткомплекса «Факел» 511
  3. ​Власть в Югре должна опубликовать карту с зонами подтопления и четко объяснить, где и кому можно строиться, а где нельзя 470
  4. Югра достигла 90% импортозамещения в проекте освоения трудноизвлекаемой нефти 420
  5. Новый сургутский вокзал еще не достроен, а уже морально устарел. Лучше уж действительно восстановить старый 418
  6. Эксперты в Сургуте помогут молодежи подготовить заявки на гранты 403
  7. ​Живой зоопарк в умирающем здании 368
  8. ​В новом конференц-центре Барсовой горы стартовал Форум северных муниципалитетов 352
  9. Югорчанин остался без гортани после рака IV степени, а сургутские врачи ее «собрали» заново 331
  10. ​Югорчан приглашают на показ недвижимости в Нижневартовске 292
  1. После атаки беспилотника загорелся промышленный объект в Сургутском районе 12194
  2. Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма, задержки рейсов достигают 10 часов 3746
  3. Итоги закрытия сургутского аэропорта на фоне атаки БПЛА: максимальная задержка рейса превысила 19 часов 3383
  4. Полицейский застрелил медведя, который ворвался в дом 85-летней жительницы Югры 2207
  5. Работники предприятия не пострадали при атаке БПЛА в Сургутском районе 1964
  6. Вскоре в Сургуте завершится строительство двух новых дорог, которые облегчат жизнь жителям северного района 1871
  7. «Русские метамодернисты» в Сургуте // ONLINE 1614
  8. ​Коммуналка выросла: как сургутянам проверить новую платежку и, если там ужас, добиться перерасчета 1513
  9. Власти Югры напомнили о штрафах за публикацию последствий атак беспилотников 1494
  10. «Дома меня ждут жена и трое детей» — краткий обзор последнего слова Алексея Шипилова на суде (и полная версия для желающих) 1420
  1. После атаки беспилотника загорелся промышленный объект в Сургутском районе 12194
  2. Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма, задержки рейсов достигают 10 часов 3746
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 октября? // АФИША 3538
  4. ​На продажу 3401
  5. Итоги закрытия сургутского аэропорта на фоне атаки БПЛА: максимальная задержка рейса превысила 19 часов 3383
  6. ​Аналитик назвала продукты, которые стоит купить к Новому году заранее 3330
  7. Казачьи бесчинства 3100
  8. ​Клюква, остатки брусники и кедровые орехи — что еще можно добрать в лесу перед началом морозов 2638
  9. ​Тепло в дома Сургута начнут подавать 28 сентября 2288
  10. ​Артём Кириленко: «Главный эффект Сургутской агломерации − когда жители перестанут замечать административные границы» 2285

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика