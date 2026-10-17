Александр Моор представил потенциал Тюменской области на Российской энергетической неделе

Губернатор Тюменской области Александр Моор представил возможности региона для реализации крупных проектов в топливно-энергетическом комплексе. Глава региона вместе с тюменской делегацией принимает участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

На площадке форума представители власти, бизнеса и экспертного сообщества обсуждают перспективы развития российского и мирового ТЭК. Об участии в мероприятии Александр Моор рассказал в своем официальном канале.

«Тюменская область – привлекательная территория для реализации масштабных проектов в сфере ТЭК. У нас есть необходимый для этого исторический опыт, промышленный, научно-технологический и кадровый потенциал», – отметил губернатор.

По мнению главы региона, дальнейшее развитие российской энергетики связано с расширением сотрудничества между отраслями и субъектами страны. Он подчеркнул, что будущее ТЭК заключается в межотраслевой и межрегиональной кооперации.

Ранее мы рассказывали о том, как губернатор Тюменской области посещал стройку нового большого завода по глубокой переработке гороха в Ишиме. Предприятие мощностью 70 тысяч тонн сырья в год будет выпускать изолят горохового белка и сопутствующую продукцию.