В Сургуте на улице Республики при пожаре погиб мужчина, восемь человек спасены

Утром 22 октября в Сургуте при пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Республики погиб мужчина 1999 года рождения. Как сообщили в МЧС Югры, загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарные спасли восемь человек, в том числе ребенка. Еще 36 жильцов, среди которых десять детей, самостоятельно покинули здание.

Пожар ликвидировали на площади 30 квадратных метров. В тушении участвовали 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС совместно со следственными органами.

Еще один пожар произошел в Сургуте накануне, 21 октября. В 01:16 поступило сообщение о возгорании одноэтажного дачного дома на 16-й линии СОТ «Черемушки». Огонь повредил дом внутри на всей площади — 64 квадратных метра. Кровля обрушилась на такой же площади. Причиной в МЧС назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее siapress.ru сообщал о росте числа погибших на пожарах в Югре. За январь — сентябрь в округе погиб 41 человек, включая пятерых детей. Нарушения при устройстве и эксплуатации электрооборудования стали причиной 61,5% пожаров в жилом секторе.