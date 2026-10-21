В Югре по итогам операции «Нелегал — 2026» возбудили 155 уголовных дел о нарушениях миграционного законодательства. Об этом сообщило окружное УМВД. Проверки касались законности пребывания и трудоустройства иностранцев, а также соблюдения правил работодателями.

За время операции составили 872 административных протокола в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан. По результатам рассмотрения дел приняли 275 решений о штрафах с выдворением из России.

Полицейские выявили 134 иностранца, находившихся в стране незаконно, и пресекли незаконную трудовую деятельность еще 20 человек.

В Ханты-Мансийске задержали пятерых граждан России, которых подозревают в организации незаконного въезда иностранцев и лиц без гражданства. По данным полиции, для обеспечения их незаконного пребывания в округе фигуранты оформляли миграционный учет и заключали фиктивные трудовые договоры. Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.

Кроме того, 258 иностранцам запретили въезд в Россию, в отношении четырех приняли решения о депортации. Аннулировали 101 разрешительный документ на временное или постоянное проживание и трудовую деятельность. Миграционные проверки в регионе продолжаются.

Ранее в Сургутском районе рейды завершились четырьмя уголовными делами и 103 административными протоколами. Правоохранители проверяли стройки, рынки, общежития и жилой сектор. Уголовные дела касались фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет.