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Югорчанин остался без гортани после рака IV степени, а сургутские врачи ее «собрали» заново

Онкологи Сургутской ОКБ восстановили глотку пациенту после лечения рака гортани IV стадии

Югорчанин остался без гортани после рака IV степени, а сургутские врачи ее «собрали» заново
Фото max.ru/channel_rvpaskov

Онкологи Сургутской ОКБ провели реконструктивную операцию 60-летнему жителю Сургутского района, который после лечения рака гортани IV стадии питался через зонд. Врачи восстановили переднюю стенку глотки, чтобы после завершения лечения мужчина смог вновь принимать пищу через рот. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Пациент прошел лучевую терапию, пять курсов химиотерапии и радикальную операцию. Опухоль удалось удалить, за год наблюдения рецидива не выявили. Однако после обширного вмешательства мужчина не мог питаться самостоятельно. В сентябре 2025 года ему удалили гортань и выполнили расширенную резекцию глотки. Помимо трахеостомы, сформировали фарингостому — отверстие на шее, через которое вытекала слюна. Питание поступало через назогастральный зонд.

«Для того, чтобы мужчина смог принимать пищу через рот, а не через назогастральный зонд, было принято решение провести реконструктивную операцию и сформировать переднюю стенку глотки», — рассказал врач-онколог Егор Раков.

Хирурги перенесли с грудной стенки кожно-мышечный лоскут с питающим сосудом. Затем участком кожи с левого бедра закрыли его наружную поверхность на шее. Особой точности потребовало состояние сосудов: после лучевой и химиотерапии они стали хрупкими. Сейчас пациент восстанавливается, его состояние удовлетворительное. Отказаться от зонда и вернуться к обычному приему пищи он сможет после завершения лечения.

Операцию выполнили Егор Раков, ассистент хирурга Адильхан Аюпов, операционная медсестра Юлия Саленко, анестезиолог-реаниматолог Рамзиль Мурзабаев и медсестра-анестезист Елена Архипова.

Ранее онкологи Сургутской ОКБ удалили более 30 метастатических очагов у пациентки с рецидивом заболевания. Сложность вмешательства была связана с количеством очагов и выраженными спайками после предыдущих операций. Врачи смогли удалить все видимые проявления опухоли.


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21 октября в 12:50, просмотров: 714, комментариев: 0
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    string(6) "update"
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