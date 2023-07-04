Каждый четвертый житель ХМАО имеет дополнительную работу помимо основной

Помимо основной работы, 24% жителей Югры имеют еще и работу по совместительству, причем 17% не скрывают это от работодателя, а 7% подрабатывают втайне. Об этом сообщает портал SuperJob.

«Те, кто не делает секрета из своей подработки, объясняют это отсутствием подобных запретов со стороны компании, а также правом распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. Совместители, которые не спешат информировать работодателя, опасаются негативной реакции руководства и коллег», – подчеркнули специалисты сервиса.

О том, что на основной работе знают о совместительстве, чаще всего говорят опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (25%). Скрывающих этот факт от работодателя больше среди горожан до 34 лет (8%).

Почти каждый третий работодатель (32%) действительно не одобряет ситуацию, когда штатные работники трудятся в других местах на условиях совместительства: по их наблюдениям, рано или поздно чрезмерная загруженность сказывается на качестве работы. Нейтрально такую ситуацию воспринимают 45% работодателей, а каждый седьмой (15%) подработку даже приветствует.