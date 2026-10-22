Под Тобольском в ДТП погибли семь пассажиров минивэна, ехавшего в Сургут

Семь человек погибли в аварии с минивэном Volkswagen Caravelle, который ехал из башкирского Сибая в Сургут. Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП произошло 21 октября около 23:20 на 276-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Тобольском.

По уточненным данным ведомства, минивэн въехал в заднюю часть грузовика MAN, который начал движение в колонне автомобилей. До этого транспорт стоял у светофора с реверсивным движением в зоне дорожных работ. После столкновения Volkswagen вспыхнул и полностью сгорел.

В салоне находились водитель и восемь пассажиров. Погибли четверо мужчин и три женщины. Их личности устанавливают: предварительно, младшему было около 35 лет, старшему — около 65. Выжили 33-летний водитель и 57-летний пассажир, обоих с ранениями доставили в больницу. Из Сибая минивэн выехал с тремя пассажирами. Остальные садились по пути в Челябинской и Тюменской областях. Госавтоинспекция даст оценку организации пассажирской перевозки.

Также установлено, что летом на Volkswagen поставили газобаллонное оборудование. Переоборудование было зарегистрировано в Госавтоинспекции. О связи этого оборудования с возгоранием ведомство не сообщало. Водительский стаж мужчины составляет 15 лет. В этом году его семь раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

После ДТП движение на участке частично ограничили и организовали в реверсивном режиме. На место выехал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.