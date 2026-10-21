После жалоб жителей у «Факела» в Сургуте ограничили парковку

В Сургуте установили запрещающие парковку дорожные знаки вдоль проезда от дома №12 на улице Дружбы до спортивного комплекса «Факел». Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Думы Сургута Виктор Пономарев.

«Продолжается работа по реализации наказов избирателей. В зимний период 2025-2026 гг. поступали обращения граждан о нарушителях, паркующих автомобили на тротуаре и зеленой зоне вдоль проезда от Дружбы, 12 до спортивного комплекса «Факел», преграждая путь пешеходам», − написал народный избранник.

В рамках благоустройства на зеленой зоне также высадили кустарники.