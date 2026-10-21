Сургутский район принимает III Форум северных муниципалитетов

В Сургутском районе стартовал III Форум северных муниципалитетов «Северный импульс». Одним из главных событий первого дня стало открытие конференц-центра на Барсовой горе. Новое здание сразу включили в работу форума: здесь российские и зарубежные специалисты обсуждают, как развивать историческую территорию и сделать ее наследие доступным для посетителей.

Площадь конференц-центра музейно-туристического комплекса «Барсова Гора» составляет 500 квадратных метров. Здание рассчитано на круглогодичную работу. В нем разместились зал с системой синхронного перевода, переговорная и мультимедийная зона. В церемонии открытия приняли участие глава Сургутского района Андрей Трубецкой, заместители губернатора Югры Азат Ислаев и Елена Майер.

«Сегодня комплекс объединяет музей, интерактивные павильоны и пятикилометровую туристическую тропу с арт-объектами и тематическими локациями. Общая стоимость проекта музейно-туристического комплекса за пять лет составила 946,2 млн рублей консолидированного бюджета – средства округа, района и недропользователей», – отметил Андрей Трубецкой.

Открытие здания совпало с началом работы форума. В треке «Истоки. Культурное наследие» специалисты при участии кураторов Государственного Эрмитажа составляют карту дальнейшего развития Барсовой горы. Деловая программа охватывает еще четыре направления: инфраструктуру, инвестиции, инструментальный хаб и искусственный интеллект. Только в треке «Истоки. Культурное наследие» участвуют более 60 спикеров. Среди модераторов — представители шести стран, в том числе Китая, Беларуси и Монголии.

Азат Ислаев поблагодарил команду Сургутского района за решение развивать культурную площадку, несмотря на другие задачи, с которыми ежедневно сталкиваются муниципальные власти. «Перед каждым управленцем всегда стоит выбор, что делать. Где-то нужно усилить вывоз мусора, где-то нужно снег получше убирать, постоянные проблемы с аварийным жильем, еще ряд проблем», — отметил заместитель губернатора. По его словам, даже в непростых условиях важно находить возможности для проектов, которые помогают сохранять память о прошлом и обсуждать будущее северных территорий.

К участникам форума обратился директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он назвал Барсову гору местом, которое обогатило мировую культуру: найденные здесь предметы хранятся в музеях разных стран и стали материалом для научных исследований. Теперь, считает Пиотровский, накопленные знания возвращаются туда, где появились сами памятники. «Вещи из Барсовой горы находятся в очень многих музеях мира и стали основой для научных исследований», — подчеркнул директор Эрмитажа. Он сообщил, что музей подписал соглашения о сотрудничестве с округом и Сургутским районом и готовит Дни Эрмитажа на Барсовой горе.

Елена Майер обратила внимание на возможности нового здания. По ее оценке, пространство можно приспосабливать под разные форматы встреч, а материалы, цвета и цифровые решения подобраны так, чтобы конференц-центр вписывался в музейно-туристический комплекс. Такая гибкость, считает заместитель губернатора, поможет проводить здесь события в течение многих лет.

Отдельной темой для нее стало то, как представить археологическое наследие молодой аудитории. Цифровые технологии, по словам Майер, позволяют рассказывать о нем привычным для молодежи языком. На форуме этот подход сочетается с работой исследователей: пока одни участники обсуждают туристические и культурные возможности Барсовой горы, другие готовят предложения по инфраструктуре, инвестициям и применению искусственного интеллекта в северных муниципалитетах.

Форум организован администрацией Сургутского района совместно с ВАРМСУ, Ассоциацией муниципальных образований и Фондом «Инвестиционное агентство Сургутского района» при поддержке Правительства Югры и Аналитического центра «Эксперт».