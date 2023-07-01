Огнеборцы тушат лесные пожары в трех районах Югры

Сегодня, 1 июля, в Югре проводят работы по тушению трех лесных пожаров. Возгорания локализованы на площади 13,7 га в Березовском, Советском и Сургутских районах, сообщили в телеграм-канале «Депнедра Югры».

«Ландшафтные возгорания на территории автономного округа не зарегистрированы. За прошедшие сутки в регионе потушили один ландшафтное возгорание на площади 750 га. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», – говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 135 ландшафтных пожаров на площади 22595,33 га, 234 лесных на площади 28270,21 га, а также пять возгораний на землях ООПТ на площади 523,5 га.

Напоминаем, ранее в округе установили размер денежного вознаграждения за достоверные сведения о виновниках природных пожаров.