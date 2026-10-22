Жителя Сургута осудили условно за кражу нефти на 888 тысяч рублей

Сургутский районный суд назначил жителю Сургута три года лишения свободы условно за кражу сырой нефти из нефтепровода. Как сообщили в пресс-службе судов Югры, ущерб собственнику составил 888 870 рублей.

Мужчина похитил нефть из трубопровода в лесном массиве на территории Сургутского района. Его действия квалифицировали как кражу из нефтепровода в крупном размере. Название компании, которой принадлежала нефть, в сообщении не приводится.

В судебном заседании сургутянин полностью признал обвинение. Суд исследовал материалы дела и доказательства, после чего признал мужчину виновным. При назначении наказания были учтены размер причиненного ущерба, корыстный характер действий и полное признание вины. Испытательный срок составил два года. Похищенную нефть суд постановил вернуть собственнику после вступления приговора в законную силу.

Ранее siapress.ru рассказывал о хищении топлива на месторождении в Нефтеюганском районе. Водитель из Тюмени слил почти 5,6 тысячи литров дизеля и продал его по 40 рублей за литр. Ущерб превысил 550 тысяч рублей. Мужчина полностью возместил его, суд назначил ему штраф в 120 тысяч рублей.