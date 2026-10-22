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Сургутянин, укравший нефти почти на миллион, получил условный срок

Жителя Сургута осудили условно за кражу нефти на 888 тысяч рублей

Сургутянин, укравший нефти почти на миллион, получил условный срок
Фото сгенерировано ИИ

Сургутский районный суд назначил жителю Сургута три года лишения свободы условно за кражу сырой нефти из нефтепровода. Как сообщили в пресс-службе судов Югры, ущерб собственнику составил 888 870 рублей.

Мужчина похитил нефть из трубопровода в лесном массиве на территории Сургутского района. Его действия квалифицировали как кражу из нефтепровода в крупном размере. Название компании, которой принадлежала нефть, в сообщении не приводится.

В судебном заседании сургутянин полностью признал обвинение. Суд исследовал материалы дела и доказательства, после чего признал мужчину виновным. При назначении наказания были учтены размер причиненного ущерба, корыстный характер действий и полное признание вины. Испытательный срок составил два года. Похищенную нефть суд постановил вернуть собственнику после вступления приговора в законную силу.

Ранее siapress.ru рассказывал о хищении топлива на месторождении в Нефтеюганском районе. Водитель из Тюмени слил почти 5,6 тысячи литров дизеля и продал его по 40 рублей за литр. Ущерб превысил 550 тысяч рублей. Мужчина полностью возместил его, суд назначил ему штраф в 120 тысяч рублей.


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Сегодня в 12:36, просмотров: 179, комментариев: 0
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          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#349 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              bool(true)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
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