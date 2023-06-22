В ДТП в Югре пострадала девятилетняя девочка, переходившая дорогу в неположенном месте

Накануне, 21 июня, в югорском поселке в ДТП пострадала девятилетняя девочка. По предварительной информации, авария произошла из-за неосторожности юного пешехода.

«Около 10:40 в поселке Пионерский Советского района 38-летний мужчина, управляя транспортным средством «Chevrole», допустил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате ДТП пешеход, девятилетняя девочка, получила травмы», − рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Ранее в Советском районе водитель на полной скорости сбил лося.