Автолюбитель из ХМАО сбил лося и пострадал сам

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688237956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=HGj8LBDQoxo8UOLxGL5PSbkRD8Ds+1rwGvqMUx0RjIvtX6H5OE0mvz+/+nPgAP2vmypkz8SOs1hgaYBrL3OdzUTO/StoqAZ78GU081z49wKP/GO8tFns5mBssoL5Z7Ll"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=HGj8LBDQoxo8UOLxGL5PSbkRD8Ds+1rwGvqMUx0RjIvtX6H5OE0mvz+/+nPgAP2vmypkz8SOs1hgaYBrL3OdzUTO/StoqAZ78GU081z49wKP/GO8tFns5mBssoL5Z7Ll"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688181737"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Kp1vVw8uDsPNMsyzRLw8n/7hEgZxj7riIMe1KUtvVvj4r5hFJRX2hZbqbeLKzantToIXOpt/KI+qX+mc9sshD5lvIXOH2TG3uYqX+8N3vcygvRKetNz/CNKABqFZ34QA"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Kp1vVw8uDsPNMsyzRLw8n/7hEgZxj7riIMe1KUtvVvj4r5hFJRX2hZbqbeLKzantToIXOpt/KI+qX+mc9sshD5lvIXOH2TG3uYqX+8N3vcygvRKetNz/CNKABqFZ34QA"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 08:22:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145081"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688181737"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Kp1vVw8uDsPNMsyzRLw8n/7hEgZxj7riIMe1KUtvVvj4r5hFJRX2hZbqbeLKzantToIXOpt/KI+qX+mc9sshD5lvIXOH2TG3uYqX+8N3vcygvRKetNz/CNKABqFZ34QA"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Kp1vVw8uDsPNMsyzRLw8n/7hEgZxj7riIMe1KUtvVvj4r5hFJRX2hZbqbeLKzantToIXOpt/KI+qX+mc9sshD5lvIXOH2TG3uYqX+8N3vcygvRKetNz/CNKABqFZ34QA"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "5"
      ["name"]=>
      string(42) "Готовая квартира (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c7ffd123c46e3c8d62a284238cc3226.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:41"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 08:22:17"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1687145092"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688237956"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=HGj8LBDQoxo8UOLxGL5PSbkRD8Ds+1rwGvqMUx0RjIvtX6H5OE0mvz+/+nPgAP2vmypkz8SOs1hgaYBrL3OdzUTO/StoqAZ78GU081z49wKP/GO8tFns5mBssoL5Z7Ll"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=HGj8LBDQoxo8UOLxGL5PSbkRD8Ds+1rwGvqMUx0RjIvtX6H5OE0mvz+/+nPgAP2vmypkz8SOs1hgaYBrL3OdzUTO/StoqAZ78GU081z49wKP/GO8tFns5mBssoL5Z7Ll"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(44) "Готовая квартира (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(28) "https://www.sibpromstroy.ru/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "63aae5b58c8056c4ab800cf09a9851ef.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-19 08:24:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-07-01 23:59:16"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  83,9866   EUR  91,7966  

Новости

Больше новостей
Как вы распределяете свой доход?
Комментировать
0
Оцените обновленный парк «За Саймой»
Комментировать
0
Необходимы ли законодательные предписания в отношении чистоты русского языка?
Комментировать
0
У вас есть кредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

Югорчанин ехал на полной скорости и сбил лося на трассе

Автолюбитель из ХМАО сбил лося и пострадал сам

Югорчанин ехал на полной скорости и сбил лося на трассе
Фото: УГИБДД Югры

В Советском районе 38-летний мужчина на автомобиле «Nissan», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в лося, а потом съехал в кювет. От удара лось погиб, водитель автомобиля получил травмы. ДТП произошло на 318 километре автодороги «Югра». Об этом сообщает госавтоинспекция ХМАО.

«При движении по загородным автодорогам не забывайте, что не исключено появление на дороге неожиданных «пешеходов»: лосей, зайцев, лис и др. Единственный способ избежать происшествия – это соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, делая поправку на время суток, погодные условия и местность, где вы находитесь», – напоминает водителям о внимательности поведения на дороге УГИБДД Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:17, просмотров: 60, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#370 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686900357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688151598"
    ["follow_link"]=>
    string(299) "/adv_follow/hash?q=wzDoKSUgH21LmZNfdgHHrv31ZSjSm7YkjfRqZH/dPa7U4RgmryMp5eqbTtjKsF6GbchfcPZkhw+dqogZBoiSHY1Ngq+NL1avooKJH9lZziiVqjQYEjMqe1Dx7fNEIP5ILDrnVWd5U4xvHOdkks6kI/SyosmQddcBsoTBrop0s6RHg6aEkh+bj8uS4cu4nXBsEU28EQgJx6QBPkfVLmRoJMhiww4PIFlt9zq3DYR22mrdaSujSTVLgfyQpPSQ7TlAHYTbUSjBj1ajA2RiSSi9jA=="
    ["view_link"]=>
    string(297) "/adv_view/hash?q=wzDoKSUgH21LmZNfdgHHrv31ZSjSm7YkjfRqZH/dPa7U4RgmryMp5eqbTtjKsF6GbchfcPZkhw+dqogZBoiSHY1Ngq+NL1avooKJH9lZziiVqjQYEjMqe1Dx7fNEIP5ILDrnVWd5U4xvHOdkks6kI/SyosmQddcBsoTBrop0s6RHg6aEkh+bj8uS4cu4nXBsEU28EQgJx6QBPkfVLmRoJMhiww4PIFlt9zq3DYR22mrdaSujSTVLgfyQpPSQ7TlAHYTbUSjBj1ajA2RiSSi9jA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "121"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "9"
      ["name"]=>
      string(31) "Сбербанк (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(135) "https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=760859&pid=3670047&bid=9073160&bn=9073160&exss=&erid=[erir_token]&rnd=217600848"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ba561abb68e4237920b91773efa99895.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-16 12:25:57"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-30 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "121"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(0) {
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#370 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1686900357"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1688151598"
    ["follow_link"]=>
    string(299) "/adv_follow/hash?q=wzDoKSUgH21LmZNfdgHHrv31ZSjSm7YkjfRqZH/dPa7U4RgmryMp5eqbTtjKsF6GbchfcPZkhw+dqogZBoiSHY1Ngq+NL1avooKJH9lZziiVqjQYEjMqe1Dx7fNEIP5ILDrnVWd5U4xvHOdkks6kI/SyosmQddcBsoTBrop0s6RHg6aEkh+bj8uS4cu4nXBsEU28EQgJx6QBPkfVLmRoJMhiww4PIFlt9zq3DYR22mrdaSujSTVLgfyQpPSQ7TlAHYTbUSjBj1ajA2RiSSi9jA=="
    ["view_link"]=>
    string(297) "/adv_view/hash?q=wzDoKSUgH21LmZNfdgHHrv31ZSjSm7YkjfRqZH/dPa7U4RgmryMp5eqbTtjKsF6GbchfcPZkhw+dqogZBoiSHY1Ngq+NL1avooKJH9lZziiVqjQYEjMqe1Dx7fNEIP5ILDrnVWd5U4xvHOdkks6kI/SyosmQddcBsoTBrop0s6RHg6aEkh+bj8uS4cu4nXBsEU28EQgJx6QBPkfVLmRoJMhiww4PIFlt9zq3DYR22mrdaSujSTVLgfyQpPSQ7TlAHYTbUSjBj1ajA2RiSSi9jA=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "121"
      ["campaign_id"]=>
      string(1) "9"
      ["name"]=>
      string(31) "Сбербанк (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(135) "https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=760859&pid=3670047&bid=9073160&bn=9073160&exss=&erid=[erir_token]&rnd=217600848"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ba561abb68e4237920b91773efa99895.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-06-16 12:25:57"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-30 23:59:58"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "121"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#330 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#365 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#367 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Два дня в ХМАО будет бушевать гроза 759
  2. Семья из Нижневартовска отсудила у авиакомпании более 100 тысяч за то, что им не вернули деньги за билеты 640
  3. ​Офис продаж «Сибпромстроя» переехал в ЖК «Белые ночи» 616
  4. Максим Слепов: «Без автобусной реформы мы не сможем двигаться вперед» 615
  5. «А кушать хочется»: кафе быстрого питания «Вкусно и точка» поднимет цены 539
  6. Российские авиакомпании не пускают на борт пассажиров с ламинированными документами 535
  7. ​В особой экономической зоне Нягани построят большой федеральный data-центр 529
  8. Информация об укусе биатлониста Югры змеей оказалась шуткой 529
  9. Коллектив Сургутской филармонии открыл сезон летних концертов 505
  10. У югорчанина случился сердечный приступ во время отдыха на озере: спасти его не удалось 473
  1. Что постят в своих социальных сетях известные бывшие чиновники Сургута (и бонус – два необычных банкира) // ОБЗОР 1826
  2. Стремление ввысь 1708
  3. ​Сабантую — 35! Как Сургут отметит один из самых ярких национальных праздников? 1556
  4. «С помощью развития ИТ-технологий мы можем по-новому взглянуть на привычные вещи» 1510
  5. С 19 июня в нескольких микрорайонах Сургута отключат горячую воду 1433
  6. В мире празднуют День отца 1415
  7. ​В ХМАО изменится состав совета директоров «Сургутнефтегаза» 1415
  8. В Югре можно купаться в пяти водоемах 1413
  9. ​Дожди — надолго. В Сургуте установится пасмурная погода 1337
  10. В Сургуте объявлен сбор средств для создания кремля 1249
  1. Село «Богдановка» 11860
  2. ​Движение с остановками 3861
  3. Чтобы войны прекратились, нужно менять не внешнюю политику или другие высшие сферы, а нашу общую повседневность 3594
  4. Из-за несоблюдения очередности проезда в Нефтеюганске погиб 35-летний мужчина 3345
  5. Как ухаживать за кожей лица в летний период? // ONLINE 3332
  6. Новая сеть автобусных маршрутов заработала в Сургуте 3178
  7. ​В Сургуте поймали хулиганов, напавших на дорожных рабочих 2786
  8. На глазах у работников кафе в Сургуте зарезали мужчину – убийца скрылся с места преступления 2768
  9. Патриарх Кирилл 28 мая освятит Свято-Троицкий собор в Сургуте 2732
  10. Выгодно купить авиабилеты и вернуть их обратно // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2699

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика