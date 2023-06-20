Автолюбитель из ХМАО сбил лося и пострадал сам

В Советском районе 38-летний мужчина на автомобиле «Nissan», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в лося, а потом съехал в кювет. От удара лось погиб, водитель автомобиля получил травмы. ДТП произошло на 318 километре автодороги «Югра». Об этом сообщает госавтоинспекция ХМАО.

«При движении по загородным автодорогам не забывайте, что не исключено появление на дороге неожиданных «пешеходов»: лосей, зайцев, лис и др. Единственный способ избежать происшествия – это соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными, делая поправку на время суток, погодные условия и местность, где вы находитесь», – напоминает водителям о внимательности поведения на дороге УГИБДД Югры.