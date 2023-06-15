В Нижневартовске в ДТП пострадал 20-летний велосипедист

В среду, 14 июня, в Нижневартовске сбили 20-летнего велосипедиста. В результате ДТП он получил травмы. Между тем, водитель, наехавший на молодого человека, скрылся с места происшествия.

«Около 10:45 в городе Нижневартовск в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы 20-летний велосипедист. Водитель неизвестного транспортного средства в нарушение ПДД покинул место происшествия, а велосипедист позднее самостоятельно обратился в медицинское учреждение», – поделились информацией в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 14 июня в округе зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Ранее в Нефтеюганске мопедист попал под машину и получил травмы.