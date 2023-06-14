Водитель из Югры сбил 43-летнего мопедиста

Накануне, 13 июня, в Нефтеюганске водитель «ВАЗ» сбил 43-летнего мопедиста, который в результате ДТП получил травмы. Виновник аварии не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, и спровоцировал столкновение.

«Около 07:50 на улице Набережная в городе Нефтеюганск 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ», по предварительным данным, при повороте налево вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, в следствии чего допустил столкновение с мопедом «Storm», − рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано четыре ДТП, в которых четверо получили травмы.