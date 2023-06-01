Очередное ДТП с участием юного велосипедиста произошло в Когалыме

Накануне, 31 мая, в ДТП в Когалыме пострадал юный велосипедист. По предварительной информации, 12-летний мальчик проезжал дорогу, не слезая со своего транспортного средства, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры

«Около 15:00, в городе Когалым, 25-летний водитель «Ford», выезжая из жилой зоны, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП ребенок получил травмы», − говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы.

Ранее в понедельник на дорогах округа получили травмы три юных велосипедиста.