Дорожные службы Югры подготовили к зиме более 500 спецмашин и 174 тысячи тонн реагентов

Дорожные службы Югры перешли на зимний режим работы. Подготовку дорожной сети к холодам обсудили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора, сообщили в стройкомплексе региона. Основные задачи дорожников зимой — предотвращать образование наледи и снежных заносов, своевременно обрабатывать трассы противогололедными материалами.

Группа компаний «Северавтодор», которая отвечает за содержание более 3 400 километров региональных и федеральных дорог, заготовила свыше 174 тысяч тонн реагентов. Для их хранения оборудовали 34 площадки и три крытых хранилища.

К работе готовы более 500 единиц спецтехники. Весь автопарк подключили к региональной навигационной системе: диспетчеры могут отслеживать местоположение машин и выполняемые работы. Для сотрудников обустроили 33 помещения для обогрева. Еще столько же теплых стоянок подготовили для дорожной техники.

Ранее siapress.ru сообщал о подготовке 55 пунктов обогрева для водителей на трассах Югры. При необходимости мобильные пункты можно развернуть с помощью палаток и пневмокаркасных модулей. В экстренной ситуации на дороге следует звонить по номеру 112.