Жителям Югры рекомендовали осенью начать вакцинацию от клещевого энцефалита

Жителям Югры рекомендуют начинать вакцинацию против клещевого энцефалита осенью, чтобы подготовиться к следующему сезону активности клещей. Как сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора, прививки доступны во всех поликлиниках региона по месту жительства.

За девять месяцев 2026 года заболеваемость клещевым энцефалитом в округе составила 2,2 случая на 100 тысяч населения. Это на 7,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, но на 40% выше среднего многолетнего уровня. Заболевания регистрировали в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.

Югра является эндемичной территорией по клещевому энцефалиту — в регионе существует активный природный очаг инфекции. В группе риска находятся все жители, особенно те, кто работает в лесу, бывает на рыбалке и охоте, отдыхает на природе или выезжает на дачу. Вирус поражает нервную систему и может привести к необратимым параличам и смерти. «Вакцинация — единственный надежный способ защиты от клещевого энцефалита», — подчеркнули в Роспотребнадзоре Югры.

В ведомстве пояснили, что полный курс состоит из трех прививок. При стандартной схеме вторую делают через один — семь месяцев после первой, третью — через девять — двенадцать месяцев после второй. Для поддержания иммунитета ревакцинацию проводят каждые три года. Тем, кто прививался раньше, рекомендуют проверить, не подошел ли срок очередной прививки.

Ранее siapress.ru сообщал, что с начала сезона к середине августа после укусов клещей за медицинской помощью обратились 5 379 югорчан. Вирус клещевого энцефалита обнаружили в 23 из 1 770 исследованных клещей, снятых с людей. Прививки к тому времени сделали более 163 тысяч жителей округа.