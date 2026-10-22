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Роспотребнадзор призвал югорчан уже сейчас начать вакцинацию от клещевого энцефалита

Жителям Югры рекомендовали осенью начать вакцинацию от клещевого энцефалита

Роспотребнадзор призвал югорчан уже сейчас начать вакцинацию от клещевого энцефалита
Фото t.me/ugra_official

Жителям Югры рекомендуют начинать вакцинацию против клещевого энцефалита осенью, чтобы подготовиться к следующему сезону активности клещей. Как сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора, прививки доступны во всех поликлиниках региона по месту жительства.

За девять месяцев 2026 года заболеваемость клещевым энцефалитом в округе составила 2,2 случая на 100 тысяч населения. Это на 7,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, но на 40% выше среднего многолетнего уровня. Заболевания регистрировали в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах.

Югра является эндемичной территорией по клещевому энцефалиту — в регионе существует активный природный очаг инфекции. В группе риска находятся все жители, особенно те, кто работает в лесу, бывает на рыбалке и охоте, отдыхает на природе или выезжает на дачу. Вирус поражает нервную систему и может привести к необратимым параличам и смерти. «Вакцинация — единственный надежный способ защиты от клещевого энцефалита», — подчеркнули в Роспотребнадзоре Югры.

В ведомстве пояснили, что полный курс состоит из трех прививок. При стандартной схеме вторую делают через один — семь месяцев после первой, третью — через девять — двенадцать месяцев после второй. Для поддержания иммунитета ревакцинацию проводят каждые три года. Тем, кто прививался раньше, рекомендуют проверить, не подошел ли срок очередной прививки.

Ранее siapress.ru сообщал, что с начала сезона к середине августа после укусов клещей за медицинской помощью обратились 5 379 югорчан. Вирус клещевого энцефалита обнаружили в 23 из 1 770 исследованных клещей, снятых с людей. Прививки к тому времени сделали более 163 тысяч жителей округа.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 97, комментариев: 0
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    string(6) "update"
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          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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          [0]=>
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        bool(false)
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        NULL
      }
    }
  }
}
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