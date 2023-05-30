В Югре произошло три ДТП с участием юных велосипедистом

В понедельник, 28 мая, на дорогах Югры получили травмы три юных велосипедиста. Аварии с ними зафиксировали в Нижневартовске, Мегионе и Лянторе. Все дети получили травмы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Около 13:55, в городе Нижневартовск, 29-летний водитель «Mitsubishi», двигаясь в жилой зоне, при осуществлении движения задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на восьмилетнего велосипедиста, − говорится в сообщении. − Второе ДТП произошло в городе Мегион, около 20:30, 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Hyundai», двигаясь в дворовой территории, допустила наезд на 12-летнего велосипедиста».

Еще одно ДТП произошло в дачном кооперативе Лянтора. Там 12-летний мальчик на велосипеде столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем «Ford».

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировали четыре аварии, в которых четыре человека получили травмы, в том числе три ребенка.

Напоминаем, в воскресенье, 28 мая, два юных пешехода из Югры пострадали в ДТП.